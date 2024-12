Op straat gevonden Rotterdammer (63) overleden aan verwondingen

De 63-jarige man die zaterdagavond zwaargewond werd gevonden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, is overleden aan zijn verwondingen. De Rotterdammer bloedde hevig toen hij kort na 21.30 uur door een voorbijganger werd gevonden op de Reyerdijk.

Het slachtoffer lag op straat met shotwond in zijn hoofd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie zei zaterdagavond ook hulzen te hebben gevonden en gaat daarom uit van een schietincident. Inmiddels is een grootschalig onderzoek (TGO) gestart. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.

ANP / Hart van Nederland