Man (63) in Rotterdam met schotwond in hoofd naar ziekenhuis

Op de Reyerdijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde is zaterdagavond een man gevonden met een schotwond in zijn hoofd. Dat meldt de politie. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Van de dader ontbreek nog ieder spoor.

Het slachtoffer is een 63-jarige man uit Rotterdam. Onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld. De man werd even na 21.30 uur door een voorbijganger op straat gevonden. Hij bloedde hevig. De politie zegt ook hulzen te hebben gevonden en doet onderzoek.

De politie zette het gebied rond de tramhalte af en markeerde de plek als plaats delict. Ook het tramverkeer werd tijdelijk stilgelegd, waardoor reizigers rekening moesten houden met vertraging.