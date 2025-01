Politie arresteert vermoedelijke serieschutter (24) fatale schietpartijen Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft donderdagavond een 24-jarige man aangehouden in een woning aan de Emelissedijk. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij drie fatale schietpartijen in de wijk IJsselmonde. Hij werd door een arrestatieteam op het balkon van de woning gearresteerd. Bij de aanhouding is een vuurwapen in beslag genomen, zo meldt de politie.

De politie waarschuwde donderdagavond de bewoners van IJsselmonde om niet alleen naar buiten te gaan. Niet iedereen luisterde na dat advies. Een Rotterdammer vertelt aan Hart van Nederland zelf actief op zoek te zijn naar de schutter. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

Volgens de politie gaat het om een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eerder liet de politie weten dat het 81-jarige slachtoffer, dat donderdag werd neergeschoten, aan zijn verwondingen is overleden.

Dodelijke schietpartijen in IJsselmonde

De reeks geweldsincidenten begon op 21 december, toen een 63-jarige man werd doodgeschoten op de Reyerdijk. Een week later, op 28 december, werd op het Roelantpad een 58-jarige man zwaargewond gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het derde slachtoffer, een 81-jarige man, werd op 2 januari neergeschoten op de Bommelerwaard en overleed donderdagavond in het ziekenhuis.

Eerder pakte de politie al een 20-jarige Amsterdammer op, die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale schietincidenten. De politie hield toen rekening met de mogelijkheid dat deze verdachte niet de schutter was.

Gouden tip

De politie en de gemeente Rotterdam riepen donderdag inwoners van IJsselmonde en omgeving op extra voorzichtig te zijn. Er werden meerdere foto’s van de verdachte verspreid, en het Openbaar Ministerie (OM) loofde een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die naar de verdachte zou leiden. Het is niet bekend of de arrestatie volgde naar aanleiding van een tip.

Vrijdagochtend geeft de driehoek een persconferentie om verdere details bekend te maken.