Politie controleerde verdachte seriemoordenaar Rotterdam in winkel, maar man 'voldeed niet aan signalement'

De politie heeft de verdachte van de drie dodelijke schietpartijen in de Rotterdamse wijk IJsselmonde donderdag aangesproken en gecontroleerd. Hij bevond zich toen in een winkel. Hij voldeed toen nog niet voldoende aan het signalement en er was nog geen naam van een verdachte bekend. De controle was donderdagavond om 19.00 uur.

Met zijn toestemming heeft de politie een foto van hem genomen en zijn identiteitsgegevens genoteerd, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vrijdag tijdens een persconferentie van de driehoek over de schietpartijen.

De 24-jarige verdachte is donderdagavond aangehouden in een woning waar een bekende van hem woont. De slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar. De slachtoffers zijn allen in het hoofd geschoten. Over zijn motief tast de politie nog in het duister.

Bij de arrestatie vond de politie een vuurwapen, vermoedelijk het wapen waarmee de drie slachtoffers zijn neergeschoten. In de woning waar de man zich bevond, woonde een bekende van hem, zei de hoofdofficier van Rotterdam, Hugo Hillenaar. Deze persoon is niet aangehouden.

Minderjarige

De man heeft als minderjarige straffen gekregen voor "enkele winkeldiefstallen". Ook is hij 2 jaar geleden veroordeeld voor de heling van een scooter. De man is volgens Hillenaar geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland. Hij heeft "een klein aantal vermogensdelicten" op zijn naam. Voor de winkeldiefstallen kreeg hij een taakstraf en jeugdreclassering.

