Dit weten we tot nu toe over de mogelijke seriemoordenaar in Rotterdam

De Rotterdamse driehoek heeft vrijdagochtend een persconferentie op het stadhuis gegeven. Deze gaat over de aanhouding van de 24-jarige man die wordt wordt verdacht van betrokkenheid bij drie recente schietpartijen in de stad. Bij de incidenten vielen drie doden. Bij de persconferentie is bekend geworden dat de verdachte een bekende is van de politie. De driehoek spreek van een "nachtmerrie".

Donderdagavond hield de politie op de Emelissedijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde een 24-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de drie schietpartijen op 21 en 28 december en op donderdagochtend. Een arrestatieteam overmeesterde de man op een balkon van een woning. Hij was in het bezit van een vuurwapen. De man zit in volledige beperkingen.

Tijdens de persconferentie is bekend geworden dat de politie de verdachte al eerder een keer in het vizier had. Ze hebben hem gecontroleerd na een tip, maar pakte hem toen niet op. Tevens is de 24-jarige een bekende van de politie vanwege eerdere delicten zoals winkeldiefstallen.

Ook is hij 2 jaar geleden veroordeeld voor de heling van een scooter. De man is volgens Hillenaar geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland. Hij heeft "een klein aantal vermogensdelicten" op zijn naam. Voor de winkeldiefstallen kreeg hij een taakstraf en jeugdreclassering.

"Willekeurige slachtoffers zien we in Nederland nauwelijks en vuurwapengebruik alleen meestal in persoonlijke sfeer of het criminele circuit. Ik kan me geen soortgelijke zaak herinneren in Nederland", analyseert criminoloog Katharina Krüsselmann. Bij willekeurige moorden speelt seksueel motief vaak een rol, gaat ze verder. "Maar dat lijkt nu niet zo. Pure moordlust zien we eigenlijk nooit, of heel erg zelden."

Motief

Over zijn motief tast ook de politie nog in het duister. Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar het motief en of er een verband is tussen de slachtoffers.

"Op dit moment is het meest waarschijnlijke dat het gaat om willekeur. We hebben nog geen verbanden gezien tussen de slachtoffers. We houden wel nadrukkelijk rekening met andere scenario's."

Schietpartijen

Bij de drie incidenten vielen drie doden. Het 81-jarige slachtoffer van de schietpartij op donderdagochtend is donderdagavond overleden, meldde de politie kort voor de aanhouding van de verdachte. Hij werd zwaargewond gevonden in een perkje op de Bommelwaard.

Bij de schietpartij op 21 december werd een 63-jarige man neergeschoten op de Reyerdijk. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Een week later werd een gewonde 58-jarige man gevonden op een fietspad. Ook hij overleed later.

De Rotterdamse driehoek snapt dat de incidenten een shock kunnen zijn voor de Rotterdammers. Ze willen nu hulp bieden aan mensen. Daarom zijn er twee mobiele wijkposten geïnstalleerd voor mensen uit de wijk die vragen of ondersteuning nodig hebben. Deze posten komen bij Herenwaardplein en winkelcentrum Beverwaard. Ook zal er een fysiek en online condoleanceregister komen.

Ook buurtbewoners zijn opgelucht, vertellen ze in deze video:

1:09 Buurtbewoners reageren opgelucht na aanhouding verdachte schietpartijen

ANP/Hart van Nederland