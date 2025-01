Buren schrikken van aanhouding verdachte seriemoordenaar: 'Leek normale man'

Buren zijn geschrokken nadat donderdagavond de politie in de woning van hun buurman de verdachte van de drie schietpartijen in Rotterdam heeft aangehouden. Bij de schietincidenten vielen drie doden. De verdachte zit inmiddels in volledige beperking.

"Ik was aan het chillen op mijn bed toen ik ineens de politie hoorde. Ik schrok een klein beetje. Ik zag dat de politie alles kapot maakte bij het huis van mijn buurman. Maar de politie zei: 'Ga maar naar binnen.' We mochten niet meer kijken", vertelt het tienjarige meisje die tegenover de woning woont waar de verdachte is aangehouden.

Verdachte niet de buurman

Haar ouders spreken nog niet goed Nederlands. Daarom heeft Hart van Nederland toestemming gekregen om de dochter te spreken. Volgens haar is de opgepakte man niet haar buurman: "Hij leek niet op de buurman. Hij is donkerder dan de buurman. Hij heeft een hele kleine baard en hij had altijd een capuchon op. Hij kwam daar vaker op bezoek."

Ze vindt het heel erg dat de verdachte mogelijk drie mensen heeft neergeschoten: "Ik vond hem gezellig. Ik ging altijd met hem kletsen. Ik snap niet dat hij ineens een moordenaar is geworden."

Kapotte benedendeur

Ook een andere man in de flat is geschrokken. Hij kent de verdachte alleen van het begroeten. "Het leek mij een normale man. Ik weet niet of hij mee is genomen. Ik ben gewoon naar boven gegaan. Hij werkt veel en soms is zijn vriendin dan alleen thuis."

Volgens hem weet je bij hem in flat nooit wie er binnenkomt, omdat de benedendeur altijd kapot is en openstaat. "Ik heb daar al vaak over geklaagd. Ze doen er niks mee. Het wordt hier gevaarlijk. Ik wil wel wat anders zoeken. Eerst was er al een wietplantage en nu dit", vertelt de man.

ANP/Hart van Nederland