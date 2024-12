Dode man in gang van kelderbox Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

De politie heeft op de Clauskindereweg in Amsterdam Nieuw-West een overleden man gevonden. Zijn lichaam werd maandagochtend door een buurtbewoner aangetroffen in de gang van een kelderbox, onduidelijk is hoelang hij daar al lag. De politie gaat uit een een misdrijf.

De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart. De buurtbewoner is opgevangen door agenten en krijgt slachtofferhulp aangeboden.

ANP