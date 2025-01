Maastrichtenaar slaat eigen woning kort en klein en zet gaskraan open

Een 42-jarige man uit Maastricht heeft zaterdagochtend zijn woning vernield en de gaskraan in zijn huis opengezet, meldt de politie. Agenten kregen rond 07.30 uur een melding dat de man zijn woning aan de Alentelaan in het westen van de stad "kort en klein" aan het slaan was. Een uur later werd hij aangetroffen op de Ruttensingel en daar opgepakt.

Omdat agenten rond de woning een sterke gaslucht roken, werden omliggende huizen ontruimd. Specialistische eenheden en een politie-onderhandelaar werden opgeroepen en naar de Alentelaan gestuurd, waar duidelijk werd dat de man de woning al had verlaten. Rond 08.30 uur kon de man worden aangehouden op de Ruttensingel. Bewoners konden rond 09.30 uur weer terug naar huis.

Onderweg had de Maastrichtenaar volgens de politie een spoor van vernielingen aangericht, waarbij veel schade is ontstaan. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Hart van Nederland/ANP