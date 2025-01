Bandenprikker teistert Breda al twee nachten op rij, meer dan 20 aangiftes

De politie waarschuwt voor een bandenprikker die actief is in het centrum van Breda. Rond het Van Coothplein en de Markendaalseweg zijn de afgelopen twee nachten van meerdere auto's de banden lek gestoken. In sommige gevallen ging het om alle vier de banden.

Op X laat de politie weten dat de omgeving "al twee nachten op rij geteisterd wordt door een bandensteker", en dat er inmiddels meer dan twintig aangiftes zijn binnengekomen. De verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen.

De politie surveilleert de komende nacht extra in de omgeving. Ook krijgen bewoners het verzoek om extra alert te zijn, bijvoorbeeld door eens een extra rondje met de hond te gaan lopen.

Hart van Nederland/ANP