Bestuurder valt door de mand bij aanhouding: blijkt auto gestolen te hebben

De politie heeft vrijdagavond in Bergen op Zoom een man opgepakt die in een gestolen voertuig reed, meldt de politie. De bestuurder werd door agenten gecontroleerd toen ze erachter kwamen dat het kenteken van de auto als gestolen stond opgegeven. Tijdens de controle bleek dat er nog meer niet in de haak was.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De 36-jarige man uit Haarlem bleek kon tijdens de controle geen geldige reden geven waarom hij in het gestolen voertuig reed. Daarnaast bleek dat de bestuurder helemaal geen rijbewijs had, en ook het identiteitsbewijs van de Haarlemmer bleek gestolen te zijn.

Onder invloed van drugs

Uiteindelijk kwam uit een voorlopige speekseltest naar voren dat de bestuurder waarschijnlijk onder invloed was van drugs. Toen agenten de man aanhielden en meenamen naar het bureau, weigerde de Haarlemmer bloedafname om te controleren of hij daadwerkelijk drugs had gebruikt. De weigering wordt gezien als een misdrijf.

De man wordt, naast het rijden zonder rijbewijs en het weigeren van de bloedafname, heling of diefstal van de gestolen auto en identiteitsbewijs ten laste gelegd.