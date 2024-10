Automobiliste met open fles wijn tussen benen sleurt agent mee tijdens controle

Een 32-jarige vrouw uit Sint-Jansteen heeft het wel heel bont gemaakt tijdens een controle in het Zeeuwse Axel. Een politieagente raakte gewond nadat ze werd meegesleurd door een auto van de vrouw. Het incident vond plaats toen de politie een melding kreeg van een andere bestuurder over gevaarlijk rijgedrag van de verdachte. De vrouw achter het stuur bleek mogelijk onder invloed te zijn, meldt de politie.

Het incident begon bij een verkeersongeval op de Langeweg (N258), waar een agent het verkeer stond te regelen. Op de rotonde zag de agent een auto ongebruikelijk geparkeerd staan. De bestuurder van die auto verklaarde bezorgd te zijn over de auto achter hem, waarvan hij had gezien dat deze bumperklevend en slingerend over de weg reed.

Toen de agent de bestuurder in de achterliggende auto controleerde, vond ze een open fles wijn tussen haar benen. De agent vermoedde dat de vrouw gedronken had en vroeg haar de motor uit te zetten. Dit weigerde de vrouw echter, en op het moment dat de agent de sleutels wilde pakken, trapte de bestuurster het gaspedaal in.

Vluchtpoging

De agent werd een stuk meegesleurd, maar wist zichzelf los te maken. De vrouw reed vervolgens verder en botste iets verderop tegen een andere auto. Na een korte vluchtpoging ter voet stopte ze, waarop de politie haar kon aanhouden. De vrouw zit nog vast en de gewonde agent heeft aangifte gedaan.