Weginspecteur haalt harige 'problemenzoeker' van snelweg af

Het werk van weginspecteurs is geen enkele dag hetzelfde. Ze maken vaak bijzondere taferelen mee op de (snel)weg, van automobilisten die rode kruizen negeren tot een uil in de dienstauto. Vrijdagavond was het opnieuw raak: een harige dwarsligger zorgde voor problemen op de A15 bij Rotterdam.

Dankzij het snelle optreden van een wegverkeersleider en een weginspecteur konden gevaarlijke situaties worden voorkomen. Om de kat veilig van de snelweg te halen, zette de wegverkeersleider een kruis op de rijbaan en werd de maximumsnelheid verlaagd. Hierdoor kreeg de weginspecteur de ruimte om het dier zonder verdere risico's te vangen. De operatie verliep succesvol, en het verkeer kon snel weer doorrijden.

Opvang

De avontuurlijke kat is daarna overgebracht naar dierenopvang Spijkenisse. Daar mag het dier bijkomen van zijn spannende avontuur. Het is nog onduidelijk hoe de kat op de snelweg terecht is gekomen en of hij een eigenaar heeft.