Weggebruikers blijven rode kruizen negeren: 'Het is levensgevaarlijk'

Het wordt weer drukker op de weg nu de schoolvakanties bijna voorbij zijn en het najaar voor de deur staat. Dat betekent meer pech en meer ongevallen waarbij Rijkswaterstaat uit veiligheid soms rijstroken moet afzetten met een rood kruis. Iedere dag rijden er mensen op de snelweg over die afgesloten banen, terwijl dat levensgevaarlijk is.

Rijkswaterstaat vraagt daarom middels een campagne wederom aandacht om de rode kruizen niet te negeren. Weginspecteur Jeroen Meurs kan erover meepraten, want hij werd aangereden door een automobilist die door een rood kruis heen reed. "Ik heb de ontheffing om daar onderdoor te rijden, maar de andere weggebruikers niet. Dit gebeurde toch, en toen heeft iemand mijn dienstvoertuig aan de achterkant geraakt, terwijl ik er nog in zat. Mijn auto was kapot, ik had kwam er gelukkig met licht letsel vanaf."

Pernille Blaak van Rijkswaterstaat benadrukt dat het ook voor de eigen veiligheid van de weggebruikers goed is om rode kruizen niet te negeren. "Je kan bijvoorbeeld een lekke band krijgen, omdat er scherven op de weg liggen. Het is levensgevaarlijk, voor iedereen."