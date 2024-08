'Langere en duurdere werkzaamheden door negeren rode kruizen'

Rijkswaterstaat slaat alarm over het massale negeren van rode kruisen op de snelwegen. Directeur-generaal Martin Wijnen waarschuwt dat dit gevaarlijke gedrag kan leiden tot langere onderhoudswerkzaamheden aan de wegen.

Volgens Wijnen zullen aannemers gedwongen worden om wegvakken zwaarder af te zetten als het negeren van rode kruisen niet stopt. "Als de rode kruisen niet voldoende worden nageleefd, zullen bouwers andere maatregelen nemen, zoals extra geleiderails en afzettingen. Dan duren werkzaamheden langer, hebben automobilisten meer overlast en wordt de klus duurder", aldus Wijnen in een interview met de Telegraaf.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De komende jaren zullen weggebruikers vaker te maken krijgen met rode kruisen boven de weg vanwege de grote hoeveelheid geplande onderhoudswerkzaamheden. "Onderhoud uitvoeren gaat niet zonder hinder", benadrukt Wijnen.

Hij roept weggebruikers op om niet zelf te beslissen of ze door kunnen rijden. "Wij zien wanneer het nodig is om een rijstrook af te kruisen, daar hoeft u niet over na te denken", legt hij uit.