Motorrijder verliest telefoon op snelweg en begint met zoeken in middenberm: 'Levensgevaarlijk!'

Voor sommige mensen is hun telefoon erg belangrijk, en dat bleek zondagmiddag ook voor een motorrijder op de A2 bij Eindhoven. Hij riskeerde zijn leven om zijn telefoon terug te vinden op de snelweg nadat deze van zijn motor was gevallen.

De motorrijder, gekleed in een korte broek en een kort shirt, zocht in de middenberm van de snelweg naar zijn verloren telefoon. Hierbij stak hij meerdere rijstroken over, zowel heen als terug.

'Levensgevaarlijk'

Weginspecteur Robert was getuige van het voorval en deelde op X dat 'Het levensgevaarlijk is om een snelweg over te steken' en dat het een 'Geluk is dat er niets ernstigs is gebeurd'. De politie kwam ook ter plaatse om de situatie in goede banen te leiden.