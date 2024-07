Ook in Lexmond is serval ontsnapt: 'Laat kleine kinderen niet alleen buiten'

Ook in Lexmond (Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een serval ontsnapt. De politie waarschuwt op Burgernet om kleine kinderen niet alleen buiten te laten en honden en katten niet los te laten lopen.

In dezelfde nacht ontsnapte ook een serval in Helmond (zie bovenstaande video). De politie waarschuwde inwoners van de Brabantse plaats via Burgernet om hun honden en katten binnen of aangelijnd te houden. In november ontsnapte in dezelfde wijk ook al een serval. "Het lijkt erop dat het hetzelfde dier is", zegt een woordvoerder van de politie.

In Lexmond is een grote zoekactie op touw gezet om het roofdier te vinden. Onder meer de dierenambulance en het Nationaal Drone Team zoeken mee. Volgens RTV Utrecht gaat het om een 1-jarige serval. Twee maanden geleden ontsnapte al eens een andere serval van dezelfde eigenaar, aldus RTV Utrecht.

Verboden dieren

Een serval is een grote katachtige en wordt ook wel tijgerkat genoemd. Het roofdier heeft scherpe tanden en klauwen. Als het dier in het nauw komt, kan het gevaarlijk zijn. Sinds 1 januari 2024 staan servals op een lijst met verboden dieren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wie voor die datum een serval in huis had, mag het dier houden, maar fokken is niet meer toegestaan.

ANP