Weer serval ontsnapt in Helmond: 'Bel 112, niet zelf vangen'

In de Helmondse wijk Houtsdonk is een serval, ook wel een tijgerkat genoemd, ontsnapt. Het is niet de eerste keer dat een serval is ontsnapt in deze wijk. De politie houdt er dan ook rekening mee dat het om dezelfde serval gaat, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De politie heeft direct in de nacht van vrijdag op zaterdag een Burgernetmelding uitgestuurd. Daarin waarschuwt ze omwonenden van de Jac. Heerenstraat om honden en katten niet los te laten lopen totdat het dier weer is gevangen. Ook roept de politie op om het roofdier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen als die gezien is.

Een serval is niet direct gevaarlijk, maar wel onvoorspelbaar. Of de ontsnapping daarom strafrechtelijke gevolgen heeft voor de eigenaar, kan de politie niet zeggen. "Maar de eigenaar is er wel voor verantwoordelijk dat het dier binnen blijft. Als er iets gebeurt, ben je wel aansprakelijk", aldus de woordvoerder.

Eerder ontsnapt

Afgelopen november ontsnapte ook een serval in de Helmondse wijk. Het dier, een gecastreerd mannetje, ontsnapte toen uit het raam van de woning waar hij verbleef. De serval luisterde alleen naar zijn baasje, en naar niemand anders. Uiteindelijk is de tijgerkat zelf weer terug naar huis gelopen, maar hij had flinke verwondingen.

De politie is nu niet betrokken bij een zoektocht naar de serval die vrijdag ontsnapte. Vanaf 1 januari 2024 staan servals overigens op een lijst van verboden dieren. Wie er een in huis heeft, mag het dier houden, maar er mag dan niet meer mee gefokt worden.