Opmerkelijk: burgemeester Emmen wil deze 'gevaarlijke' hondenrassen verbieden

De burgemeester van Emmen pleit voor een verbod op gevaarlijke hondenrassen in Nederland. Eric van Oosterhout is van mening dat het leed van hondenbeten kan worden opgelost als de landelijke politiek actie onderneemt. Volgens hem zouden bijvoorbeeld Duitse herders en rottweilers verboden moeten worden.

Eric van Oosterhout is bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en wijst op de beperkte mogelijkheden die gemeenten momenteel hebben. Volgens hem zouden uniforme regels en wetgeving essentieel zijn om effectief in te grijpen en incidenten te voorkomen.

150.000 incidenten

Van Oosterhout heeft in zijn carrière vaker te maken gehad met incidenten met gevaarlijke honden, vertelt hij aan Dagblad van het Noorden. In Emmen, de grootste gemeente van Drenthe, worden wekelijks incidenten met honden gemeld. Van Oosterhout wijst erop dat er in Nederland jaarlijks circa 150.000 incidenten met honden zijn, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de landelijke overheid nog geen actie heeft ondernomen om dit probleem aan te pakken.

De juridische afwikkeling van bijtincidenten verloopt vaak moeizaam en kost gemeenten veel geld en tijd. Van Oosterhout haalt een voorbeeld aan van een Mechelse herder die na een bijtincident werd ingeslapen, wat leidde tot juridische complicaties. Dit soort incidenten onderstrepen volgens hem de noodzaak van duidelijke regelgeving.

Rassen

Van Oosterhout pleit voor een verbod op rassen zoals de Amerikaanse pitbull, Duitse herders, rottweilers en dobermanns, die hij als bijzonder gevaarlijk beschouwt. Hij benadrukt dat dit verbod aan de voorkant veel leed kan voorkomen. Ondanks kritiek dat hij een hondenhater zou zijn, benadrukt hij zijn liefde voor honden. Het gaat hem niet om alle honden, maar om de rassen die volgens hem een significant risico vormen voor de samenleving.