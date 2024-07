Twee ongelukken bij verkeersplein op 'gevaarlijke weg' N34

Dinsdagochtend hebben twee ongelukken plaatsgevonden bij het verkeersplein dat de N33 en N34 met elkaar verbindt. Rond 08.00 uur raakte een bestelbusje op de N33 door een nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen de vangrail. Hierdoor werd de afrit naar het verkeersplein tijdelijk afgesloten.

Een uur later, om 09.10 uur, botsten nog eens drie auto's op elkaar op de N34 in de richting van Groningen. Een vrouw raakte hierbij gewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de auto’s liepen behoorlijke schade op.

Een andere betrokkene bij het ongeluk had een dringende ziekenhuisafspraak. Voor deze man, die samen met zijn gezin in de auto zat, werd een zorgambulance geregeld om hem tijdig naar het ziekenhuis te brengen.

Vanwege het tweede ongeluk werd de N34 volledig afgesloten, dat leidde tot flinke files. Na de nodige hulpverlening en bergingswerkzaamheden is de N34 weer vrijgegeven voor verkeer. De politie onderzoekt de oorzaken van beide ongevallen.

'Dodenweg'

Op de N34 vinden opvallend veel ongelukken plaats. De weg staat bekend als gevaarlijk, en wordt ook wel 'dodenweg' genoemd. Eerder deed de provincie Drenthe onderzoek naar de weg en daaruit bleek dat veel dodelijke ongevallen een gevolg waren van "voertuigen op de verkeerde weghelft".