Chaos op de A58: vier gewonden bij groot ongeluk bij Molenschot

Op de A58 bij Molenschot (Noord-Brabant) is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeval gebeurd met twee auto's. Vier mensen raakten daarbij gewond, waarvan drie "flinke verwondingen" hadden, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Volgens de woordvoerder van de politie was een auto tegen de andere aan gereden met hoge snelheid. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De voorste auto slipte door de botsing en sloeg over de kop.

Gewonden

In die auto zaten drie inzittenden uit Tilburg. Die raakten bekneld. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters, kwamen met spoed ter plaatse. De drie zijn met "flinke verwondingen" naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder.

De bestuurder van de andere auto is ook naar het ziekenhuis gebracht. De man, een 38-jarige uit Houten, reed onder invloed van alcohol en mogelijk ook onder invloed van drugs. Hij wordt als verdachte gezien.

'Chaos'

Volgens de woordvoerder was het een "chaos op de snelweg". Door de aanrijding, die niet ver van een afrit was gebeurd, was de snelweg geblokkeerd. Bestuurders van auto's achter het ongeluk reden daarom achteruit om alsnog de afrit te nemen.