Ernstig ongeluk op A6 bij Lelystad: chauffeur zit uren bekneld na botsing

Een vrachtwagenchauffeur is in de nacht van donderdag op vrijdag bekneld geraakt in zijn cabine na een frontaal ongeluk met een andere vrachtwagen. Dat gebeurde rond 00.15 uur op op de A6 ter hoogte van Lelystad-Noord. De twee inzittenden raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen maakten deel uit van het team dat de weg asfalteert op de A6 richting Swifterbant. Het ongeval gebeurde bij een wegsplitsing, waar een kiepwagen volgeladen met asfalt frontaal botste op een andere vrachtwagen. De chauffeur van de kiepwagen raakte bekneld in zijn cabine door de hevige klap.

Bekneld in cabine

Een van de slachtoffers kon redelijk snel uit het voertuig worden gehaald, voor de chauffeur van de kiepwagen kwam hulp later, hij was moeilijk te bereiken doordat hij bekneld zat in zijn cabine. Volgen Omroep Flevoland zat de chauffeur bijna drie uur vast voordat hij naar het ziekenhuis gebracht kon worden.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, onderzoek moet uitwijzen wat er mis is gegaan.

Omrijden

De weg was al afgesloten voor de werkzaamheden, maar zou eigenlijk na 06.00 uur weer opengaan voor al het verkeer. De ANWB verwacht dat de weg door het ongeluk nog de hele ochtendspits afgesloten blijft.

De ANWB raadt automobilisten die van de randstad naar het noorden moeten aan om om te rijden via Amersfoort en Zwolle. Wie de andere kant op moet, kan wel gewoon van de A6 gebruikmaken.