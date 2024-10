Man na jaar cel vrijgesproken van stalking: 'OM en politie hebben werk niet goed gedaan'

Een 56-jarige man uit Arnhem die een jaar in de gevangenis heeft gezeten voor stalking, is dinsdag alsnog daarvan vrijgesproken. "Eindelijk rechtvaardigheid", zei Berry de R. bij het gerechtshof in Den Bosch. Tijdens de behandeling van het hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie excuses aangeboden voor de onterechte vervolging.

Volgens de inspectie schiet de communicatie met slachtoffers van stalking tekort. Bekijk het tragische verhaal van Mieke in de video bovenaan.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de man eerder voor belaging, bedreiging en belediging van Sanne S. uit Putten. De vrouw deed jarenlang aangifte tegen de man die haar zou lastigvallen, maar die aangiftes bleken vals.

In 2022 wijdde het tv-programma Zeeman Confronteert, waarin journalist Thijs Zeeman stalkers opzoekt, een aflevering aan de zaak. De vrouw bleek de stalking zelf in scène te hebben gezet en is daarvoor in mei dit jaar veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar. Haar zaak loopt nog in hoger beroep.

Excuses van aanklager

De Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat het proces van De R. over moest. De zaak heeft voor De R. grote gevolgen gehad. De man is de kliniek uitgezet waarin hij S. had leren kennen en leed een zwervend bestaan. "Jarenlang bent u niet geloofd", zei de voorzitter van het hof. De man woont nu in een instelling voor beschermd wonen in Arnhem en kampt met grote gezondheidsproblemen. "Mijn cliënt hoopt een verschrikkelijk hoofdstuk in zijn leven af te sluiten", zei zijn advocaat.

De aanklager in hoger beroep bood De R. excuses aan voor de gemaakte fouten. "Het Openbaar Ministerie is tekortgeschoten. We hebben tijdens de vervolging niet gezien dat er veel niet klopte", zei de advocaat-generaal. "Het OM en de politie hebben hun werk niet goed gedaan. Ik kan niet anders dan excuses aanbieden", zei ze. "Het is een web aan leugens geweest, dat is uitgegroeid tot enorme proporties. De onterechte veroordeling als gevolg hiervan, beschouw ik als een van de ergste dingen."

Nep Facebookaccount

De politie had destijds niet gecontroleerd of de verstuurde berichten daadwerkelijk uit de telefoon van De R. kwamen. De vrouw had de sms'jes naar zichzelf verstuurd door gebruik te maken van spoofing (het verzenden van berichten op naam van een ander). Ook had ze een Facebookaccount aangemaakt op naam van de man. "De bewijsconstructie van de rechtbank is zeer gebrekkig geweest", zei de advocaat.

Het hof deed direct uitspraak en sprak de man vrij van alle beschuldigingen. De vrouw draait op voor de proceskosten.

ANP