Zes maanden cel en tbs voor dreigende en stalkende student

Tegen de 32-jarige student die vorig jaar dreigberichten en een rouwkaart naar de Haagse campus van de Universiteit Leiden heeft gestuurd, is zes maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Vrijdag stond de student terecht voor stalking bij de rechtbank in Den Haag. Zelf verklaarde de student zich gediscrimineerd te voelen door zijn opleiding.

De man, van oorsprong Nigeriaans, studeerde bestuurskunde aan de universiteit en kreeg problemen nadat hij een opdracht in het Engels inleverde, terwijl Nederlands de voertaal is op die opleiding.

Toen de docent weigerde zijn werk te beoordelen, voelde hij zich onterecht behandeld. Vrijdag verklaarde hij in vloeiend Nederlands: "Nederlands is mijn derde taal, werken daarin is voor mij oncomfortabel."

Dreigmails

Na de beslissing van de docent in oktober 2023 stuurde de student tot zijn arrestatie in januari 2024 maar liefst 169 e-mails naar de docent. Hierin noemde hij haar onder meer 'hoer' en 'racist'. Ook bedreigde hij andere medewerkers van de universiteit en verwees hij naar de schietpartij in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waarbij drie mensen omkwamen.

De verdachte verklaarde dat hij niet de intentie had om zijn docent bang te maken en beweerde dat zijn opmerking over het zoeken naar een wapen een taalgrap was. "Veel immigranten zeggen 'dolk' als ze 'tolk' bedoelen. Ik wilde alleen mijn mening uiten. Ik wist dat wat ik schreef moreel verwerpelijk was, maar geloofde dat het viel onder de vrijheid van meningsuiting."

Onderzoek naar geestelijk toestand

Volgens psychiaters die de student hebben onderzocht zou hij verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar zijn, en is het risico op herhaling groot. "Een intensieve behandeling is noodzakelijk ter bescherming van de maatschappij", aldus de officier van justitie.

De advocaat van de student heeft om vrijspraak gevraagd. De strafeis staat volgens hem niet in verhouding tot wat zijn cliënt heeft gedaan. De rechter doet op vrijdag 26 juli uitspraak.

