Explosie verwoest zaak sterrenkapper Hanni Hanna, mogelijk link met voortvluchtige broer

In Hoofddorp hebben zaterdagnacht twee explosies voor grote schade gezorgd aan een afhaalrestaurant en de kapperszaak van sterrenkapper Hanni Hanna. Hij werd als kapper van de Oranjespelers tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010. Het AD meldt dat er een mogelijke link is met eerdere aanslagen op panden van zijn broer, die eerder veroordeeld werd voor drugscriminaliteit.

De explosie bij de kapperszaak vond zaterdagavond plaats, waarna er brand uitbrak. Deze was rond 23.30 uur onder controle, maar het pand is zwaar beschadigd geraakt. De tweede explosie, bij het afhaalrestaurant, vond rond 02.00 uur plaats. Er brak geen brand uit, maar het pand liep wel flinke schade op. Bij beide explosies zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

In september zijn er schietincidenten geweest bij een bedrijfspand in Hoofddorp en een woning in het nabijgelegen Rijsenhout. Beide panden waren van de veroordeelde en voortvluchtige Gaby H. Zaterdagavond werd een pand van zijn broer doelwit, maar of de incidenten een verband hebben aan elkaar, is niet duidelijk.