Rellen en vernielingen in Rotterdam door kortingsactie MediaMarkt

De MediaMarkt aan het Binnenwegplein in Rotterdam gaat naar verwachting rond 12.00 uur weer open, een uur later dan gebruikelijk. meldt een woordvoerder van de elektronicawinkel zondag. In de nacht van zaterdag op zondag ging het mis rondom een kortingsactie met nachtopening: honderden mensen verzamelden zich. Een "behoorlijke groep" heeft vervolgens roet in het eten gegooid, aldus de woordvoerder.

Zo waren er opstootjes en is met vuurwerk gegooid. Volgens de woordvoerder stond de groep niet tussen de wachtende klanten, maar erbuiten. De winkel heeft schade opgelopen aan de pui, onder meer ramen zijn stuk. De "laatste checks" voor de opening worden nu uitgevoerd, meldt de woordvoerder.

De politie heeft het plein in de nacht van zaterdag op zondag leeggehaald. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn opgepakt. Ongeveer honderd medewerkers van de MediaMarkt moesten uren in het gebouw blijven omdat het niet veilig genoeg was om naar buiten te gaan. De woordvoerder van MediaMarkt spreekt van een "behoorlijke impact".

Beveiliging

MediaMarkt gaat evalueren "wat we anders hadden kunnen doen". Er waren twaalf beveiligers. "Er zal vast wel iets uitkomen", schetst de woordvoerder, die daarna ook meldt dat als mensen iets willen verstieren, ze altijd wel een mogelijkheid vinden om dat te doen. "Ik heb het idee dat we heel veel gedaan hebben aan de beveiliging."

De kortingsactie gaat door, er wordt alleen nog overlegd in welke vorm dat gaat gebeuren.

ANP