Definitief einde huwelijk leidt tot grote drukte bij cafetaria in Dongen

Voor drie personen friet met vier snacks, en dat allemaal voor 10 euro. Een mooie actie, die te danken is aan een huwelijk dat na jaren definitief ontbonden is. De opmerkelijke actie gaat momenteel viraal op sociale media, en dat zorgt voor grote drukte bij een lokale snackbar in Dongen. De eigenaar is verbijsterd. "Ik had voldoende aan drie frituurpannen, nu heb ik er zes nodig!"

Verkopen ze in de snackbar friet of patat? In bovenstaande video wordt hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over gegeven.

In gesprek met Hart van Nederland vertelt eigenaar Cody dat de scheiding van zijn ex-vrouw 2,5 jaar heeft geduurd. "Dat was een heel gedoe met advocaten", aldus de snackbareigenaar. Cody was zo blij dat het huwelijk na al die tijd definitief werd ontbonden, dat hij besloot om de gebeurtenis met zijn vaste klanten te vieren.

Cody laat weten dat de actie al eerder bestond, maar dat hij hem sinds woensdag heeft ingezet om zijn ontbonden huwelijk te vieren. "Het is een kleine cafetaria in een dorp waarbij mijn vaste klanten aanvoelen als familie. Ik had dan ook niet verwacht dat het zo druk zou worden, maar omdat een foto van de actie op sociale media verscheen, loopt het hier storm. Vrijdag was het echt ontzettend druk", aldus Cody.

De snackbareigenaar, die de zaak in zijn eentje runt, heeft wel wat aanpassingen moeten aanbrengen om het hoofd koel te houden. "Ik heb mijn frituur iets aangepast. Eerst gebruikte ik drie frituurpannen, nu heb ik er zes nodig", laat Cody weten.

'Actie blijft bestaan'

Hongerige klanten kunnen bij de actie kiezen uit een frikandel, kaassoufflé, (goulash)kroket, bamischijf of gehaktbal. Op de vraag of er ook andere combinaties mogelijk zijn, moet Cody de klanten teleurstellen. "Ik heb expres de meest populaire snacks uitgekozen. Als ik ook nog andere combinaties moet gaan maken, wordt het wel heel druk", besluit hij. Toch hoeven klanten niet bang te zijn dat de actie van korte duur is. "Ik zeg tegen al mijn klanten dat, zolang ik niet in het ziekenhuis beland of de loterij win, de actie zal blijven bestaan."