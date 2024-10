Moet je binnenkort betalen voor je snack aan boord van KLM-vlucht?

Het is nog niet zeker of passagiers op Europese vluchten van KLM binnenkort moeten betalen voor een snack of drankje aan boord. Dat meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. KLM maakte donderdagochtend bekend het cateringaanbod aan boord te onderzoeken om op termijn jaarlijks minimaal 100 miljoen euro aan extra inkomsten te realiseren.

KLM heeft gemerkt dat passagiers soms niet tevreden zijn over het aanbod aan boord. Daarom worden nu verschillende concepten verkend. "We kijken nu hoe we de catering in Europa kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van meerdere opties. Maar we onderzoeken ook de mogelijkheid om reizigers van tevoren een bestelling te laten plaatsen", legt de zegsvrouw uit. Het is de bedoeling dat de nieuwe catering eind volgend jaar wordt ingevoerd.

Luchthaven Schiphol wil dat over zes jaar, in 2030, zestig procent van het eten dat daar te koop is plantaardig is:

1:51 Schiphol wil meer vegan eten aanbieden

Op dit moment serveert KLM op korte vluchten binnen Europa een drankje en een snack in de economy class. Op iets langere vluchten krijgen passagiers ook een sandwich. Op intercontinentale vluchten krijgen reizigers een maaltijd, maar kunnen zij ook tijdens de vlucht om een extra snack of drankje vragen.

Alleen gratis koffie, thee of water

Luchtvaartnieuws meldde vorige maand al dat KLM de aanpassing van de catering in de economy class op Europese vluchten onderzocht. Volgens de vakwebsite was een van de mogelijkheden dat passagiers gratis koffie, thee of water en een kleine snack konden krijgen. Voor andere dranken en maaltijden moest dan wel worden betaald. KLM gaf toen echter aan dat er op korte termijn geen grote veranderingen zouden komen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP