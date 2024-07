Amersfoort maakt kopie van eierbal, Groningse politiek boos: 'Bal is van ons'

De Groningers zijn boos dat hun eierbal wordt nagemaakt in Amersfoort. Zelfs de Groningse politiek vindt het niet kunnen. "Wij gaan maatregelen nemen. Die bal is van ons", zegt GroenLinks-statenlid Hendri Meendering.

De kopie van de gefrituurde snack, de Keierbal genoemd, staat op het menu in een snackbar in Amersfoort. Arn Zuyderduin maakt vaker iconische snacks na in zijn snackbar. "Vanwege ons 25-jarig bestaan mochten klanten ideeën insturen voor een nieuwe snack. We kregen vaak de 'Keierbal' te horen", vertelt Arn. "We zijn gelijk gaan testen met onze eigen variant van de bal".

De Groninger Eierbal is in 2017 opgenomen in de lijst van UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed. De bal bestaat uit een hardgekookt ei, omwikkeld met een laagje deeg, en kerrie. Maar de gefrituurde bal in Amersfoort is net iets anders. Daar worden nog vadouvan-kruiden toegevoegd. "We zijn onze versie wel nog aan het testen. Een team van 15 mensen gaat binnenkort de keierbal proeven en goedkeuren", zegt Arn.

'Onze bal'

Hendri Meendering (GroenLinks Groningen) is het er niet mee eens. "Die bal hoort gewoon bij ons. Welke maatregelen we nemen weten we nog niet, maar we dienen zeker een motie in. We moeten onze Groninger eierbal beter beschermen."