Nederland in de ban van 'sushisandwich', TikTok-trend zorgt voor lange rijen

Twee sneetjes gefrituurde rijst met daartussen tonijn, zalm, avocado, zeewier en Japanse sausjes. De sushisandwich is een ware hit op TikTok. In Amsterdam staan er lange rijen voor de winkel waar de opvolger van de crompouce wordt verkocht, maar inmiddels kun je het opmerkelijke gerecht ook op andere plekken in het land uitproberen.

Mede door influencers als Monica Geuze kreeg het uit Amerika afkomstige gerecht landelijke bekendheid. Het is niet de eerste snack die door sociale media bekend is geworden: ook de crompouce, de Dubai-reep en bubble tea werden razend populair door filmpjes op TikTok en Instagram.

Voor ongeveer tien euro kun je het "broodje" uitproberen, en dat zorgt in Amsterdam-Zuid voor lange rijen bij de sushizaak waar de originele crispy sushisandwich wordt verkocht. De hype duikt ook op andere plekken in Nederland op, zoals in Hoorn, Goirle en Borne, waar er inmiddels al vele variaties van de populaire sandwich te verkrijgen zijn.

Nederland was vorig jaar in de ban van de 'crompouce', een kruising tussen een tompouce en een croissant. Richting het eind van het jaar werd juist de 'oliepouce' populair, zoals te zien is in bovenstaande video.

Wachttijd van een uur

Op sociale media als TikTok worden veel filmpjes geplaatst van nieuwsgierige mensen die het gerecht maar wat graag willen uitproberen. De reacties zijn positief: zo laat iemand weten het gerecht "elke dag te kunnen eten", en vindt een ander de sandwich "niet normaal lekker". Daarnaast worden er ook eigen variaties op de sandwich gemaakt.

Toch moet je wel wat geduld hebben om de snack te kunnen bemachtigen. Veel mensen laten namelijk weten lang in de rij te moeten staan voor de populaire sushisandwich. De wachttijden variëren in verschillende steden van 45 minuten tot zelfs een uur, maar dan heb je natuurlijk wel de nieuwste trend in handen.