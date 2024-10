Tweede dode gevonden in uitgebrand huis in Zuidveld

Bij de woningbrand in Zuidveld (Drenthe) is een tweede dodelijk slachtoffer gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe aan Hart van Nederland. De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld. Vermoedelijk gaat het om de bewoners van het huis.

Rond 08.00 uur zaterdagochtend kwam de melding van de brand in een woning aan de Schoonloërweg binnen bij de brandweer. Al snel bleek dat het om een uitslaande brand ging, aldus een woordvoerder.

Eerder werd al duidelijk dat de brand een persoon het leven heeft gekost. De woning is volledig uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk.

ANP