Dode bij uitslaande woningbrand in Drents buurtschap

In het Drentse buurtschap Zuidveld (gemeente Midden-Drenthe) is zaterdagmorgen een persoon overleden door een brand.

De melding van de brand in een woning aan de Schoonloërweg kwam rond 08.00 uur binnen bij de brandweer. Al snel bleek dat het om een uitslaande brand ging, zegt een woordvoerder.

De woning is volledig uitgebrand. In het huis wordt nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Die zoektocht kan volgens de brandweerwoordvoerder nog wel even duren. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk.

ANP