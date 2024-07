Veel rook door grote brand in Almelo

Er woedt een grote brand op Bedrijvenpark Twente in Almelo. Dat meldt de brandweer. In Almelo, Aadorp en Albergen kunnen mensen last hebben van de rook. De brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand woedt bij koel- en vriestransportbedrijf Dasko. Een groot deel van het pand is door de brand verloren gegaan. Volgens een woordvoerder doet de brandweer er alles aan om te voorkomen dat de brand overslaat naar de naastgelegen kantoorpanden van het bedrijf.

Doordat de rook volgens de brandweer zakt kunnen ook andere bedrijven op het bedrijvenpark er last van krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP