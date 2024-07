Brand op industrieterrein Klazienaveen onder controle, NL-Alert ingetrokken

De brand die zaterdag woedt op een industrieterrein in Klazienaveen (Drenthe) is onder controle. De veiligheidsregio meldde om 16.30 uur dat de brandweer nog wel "enige tijd" bezig zal zijn met nablussen. Het NL-Alert dat voor de brand was afgegeven, is ingetrokken.

Door de brand kwam veel rook vrij. Nu het vuur onder controle is, zal de rook ook sterk afnemen, verwacht de veiligheidsregio. Als mensen geen rook meer ruiken, kunnen ze ramen en deuren weer openzetten en de ventilatie weer inschakelen.

Omwonenden die last hebben van roet op hun spullen of in de tuin, kunnen dat zelf schoonmaken, meldt de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio meldde eerder dat de brand woedt in een bedrijfsverzamelpand aan de Doorndistel en dat diverse ondernemingen geraakt zijn door het vuur. "Wat we weten is dat de brand is begonnen bij een autobedrijf", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe weten aan RTV Drenthe.

Hart van Nederland/ANP