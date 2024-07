Autobedrijf in Friese Raerd volledig in brand, NL-Alert uitgestuurd

Een loods waarin een autobedrijf huist in het Friese Raerd stond donderdagmiddag volledig in de brand, meldt de brandweer Friesland. Omdat er bij de brand veel rook vrijkwam, was een NL-Alert verstuurd.

In de loods waren geen mensen meer aanwezig. Niemand hoefde daarbij geëvacueerd te worden. De brandweer heeft het vuur inmiddels controle.

Enkele omliggende woningen van het garagebedrijf hebben rookschade opgelopen. Stichting Salvage wordt door de verzekeraars ingeschakeld om de gedupeerden te helpen.

Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen. De asbestdeeltjes zijn neergekomen in het noordoosten van het dorp. In dat gebied staan ongeveer tachtig huizen. Overigens ligt niet bij alle mensen asbest in de tuin.

De bewoners van het gebied krijgen donderdag nog een brief van de gemeente met meer informatie en wat ze moeten doen. Ze krijgen in ieder geval het advies om de deeltjes zelf niet op te rapen. Donderdag of vrijdag komt er iemand van de gemeente langs om in kaart te brengen waar asbest ligt, aldus de brandweerwoordvoerder.

ANP