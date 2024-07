Brand verwoest keuken van restaurant waar 'kapsalon' werd geboren

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een grote brand de shoarmazaak El Aviva aan de Schiedamseweg in de Rotterdamse wijk Delfshaven zwaar getroffen. Ook de woning boven het restaurant is voorlopig onbewoonbaar, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Volgens omstanders ontstond de brand in de afzuiginstallatie van de keuken. De brandweer meldt dat de schade omvangrijk is: de keuken is volledig zwartgeblakerd en er liggen brokstukken rondom het keukenraam. Omliggende woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest, hierdoor moesten de bewoners elders de nacht doorbrengen. Niemand raakte gewond bij de brand.

'Uitvinder van de kapsalon'

El Aviva staat bekend als de plek waar het populaire gerecht 'kapsalon' werd bedacht. Dit gerecht, bestaande uit een combinatie van friet, shoarma, salade, gesmolten kaas, knoflooksaus en sambal, werd in 2003 bedacht door kapper Nataniël Gomes.

Gomes, eigenaar van Kapsalon Tati in Rotterdam, stelde deze lunchschotel samen met zijn favoriete ingrediënten bij El Aviva. In juli 2023 werd bekend dat hij op 47-jarige leeftijd aan een nog onbekende oorzaak is overleden.