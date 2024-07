Hotel in centrum Den Haag ontruimd vanwege brand

Een hotel aan de Haagsche Bluf in het centrum van Den Haag is maandagavond ontruimd. Rond 21.30 uur ontstond brand aan de gevel van het hotel. De zestig hotelgasten waren op tijd buiten en er vielen geen gewonden, meldt de veiligheidsregio.

De brand woedde in de dubbele voorgevel van het hotel ter hoogte van een kamer op de tweede etage. De schade aan de kamer bleef door het snelle blussen beperkt, aldus de veiligheidsregio. Wel is een deel van de glazen gevel verloren gegaan. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

ANP