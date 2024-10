Zon breekt door na natte maandag: zonnige herfstdagen op komst

Vandaag beginnen we de dag grijs, bewolkt en met een grote kans op een bui. Maar na een nat en herfstachtig begin van de week kunnen we ons wel opmaken voor een paar mooie en zonnige herfstdagen.

In de ochtend dus grijs en vrijwel overal in het land is het bewolkt. Vooral in het zuiden en oosten regent het. De temperatuur blijft relatief zacht, met minima tussen de 12 en 15 graden. Het kwik stijgt in de middag niet heel veel verder, het wordt op de meeste plekken niet warmer dan 16 graden. Net als in de de ochtend blijft het in de middag een groot deel van het land bewolkt en krijgt de zon geen kans. In het noordwesten blijft het droog, met kans op opklaringen.

Voor de rest van het land is er weinig wind, al kan er langs de kust een matige zuidwestenwind waaien. Naarmate de avond vordert, neemt de kans op regen toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Daar kunnen een paar stevige buien tussen zitten, waarbij lokaal wel 20 millimeter regen verwacht wordt.

Zonnige herfstdagen

Vanaf dinsdag verandert het weerbeeld. Het regengebied trekt naar het oosten weg en in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dit markeert het begin van twee mooie herfstdagen. Vooral in het binnenland kunnen er enkele stapelwolken ontstaan, maar verder is het droog en zonnig.

Op woensdag en donderdag krijgen we te maken met veel zon en blijft het droog. De temperaturen blijven aan de hoge kant voor de tijd van het jaar: het wordt 17 tot 18 graden, en in het zuiden kan het zelfs 20 graden worden! Normaal gesproken ligt de temperatuur rond de 14 graden in deze periode van het jaar.

Wisselvalligheid keer terug

De mooie dagen zijn echter van korte duur. Vanaf vrijdag keert het wisselvallige weer terug, met toenemende kans op regenbuien. In het weekend, wanneer de klok ook een uur teruggaat, zakt de temperatuur een paar graden.