Code geel in groot deel Nederland: kans op spekgladde wegen en sneeuw

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in de zuidoostelijke helft van Nederland in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend. Deze gladheid ontstaat door de bevriezing van natte weggedeelten en kan verkeersproblemen veroorzaken. Woensdagochtend rond 10.00 uur wordt verwacht dat de situatie verbetert.

In Zuid-Limburg wordt het woensdagavond mogelijk extra lastig op de weg. Hier wordt sneeuwval voorspeld, met een sneeuwlaag van 1 tot 5 centimeter. In de heuvels kan dit zelfs ongeveer 10 centimeter worden. Dit kan leiden tot gladde wegen en vertragingen op zowel de weg als het spoor. Volgens het KNMI houdt de gladheid in Limburg tot donderdagmiddag aan.

Waar geldt code geel? Groningen: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Drenthe: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Overijssel: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Gelderland: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Utrecht: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Noord-Brabant: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur

Limburg: woensdag 04.00 uur tot 10.00 uur en woensdag 19.00 uur tot donderdag 17.00 uur Laatste update: dinsdag 17.30 uur

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met vertragingen en hun rijstijl aan te passen. Automobilisten wordt aangeraden om voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen. Voor reizigers met het openbaar vervoer kan het verstandig zijn om de reisinformatie in de gaten te houden.