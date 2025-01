Winter is coming: tot 15 centimeter sneeuw in zuiden van het land

Winterliefhebbers, opgelet! We duiken de winter in. Althans, als je in Zuid-Limburg woont. Net als in januari vorig jaar kan het daar woensdag flink sneeuwen en duiken de temperaturen onder het vriespunt. De rest van het land blijft grotendeels sneeuwvrij, aldus Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne.

De situatie van de komende dagen lijkt een beetje op die van vorig jaar, toen er op het Drielandenpunt bijna 30 centimeter sneeuw lag, meldt Huirne. Terwijl de meeste plaatsen woensdag op een lokale winterse bui na een droge dag hebben met zelfs flink wat ruimte voor de zon, neemt in het zuiden de bewolking toe.

Rond het avonduur gaat het in Zuid-Limburg sneeuwen en de sneeuw breidt zich later in de avond en nacht nog wat noordelijker uit, tot ongeveer Roermond. In de rest van Limburg, en in het zuiden en oosten van Brabant, valt wat smeltende sneeuw, die slechts plaatselijk blijft liggen. Ten zuiden van Roermond is de kans op een wit landschap groot en valt zo’n 1 tot 5 centimeter sneeuw. In de Limburgse heuvels valt ongeveer 10 centimeter sneeuw en op het hoogste punt van Nederland mogelijk 15 centimeter.

Het is nog even de vraag of de meest actieve neerslag wel over Zuid-Limburg trekt. Mogelijk is dit voor de Ardennen bestemd, daar zou zelfs ruim 30 centimeter kunnen vallen. Hoe zuidelijker de sneeuwstoring trekt, hoe minder sneeuw Limburg krijgt.

Besneeuwd landschap

Donderdag kunnen winterliefhebbers in Zuid-Limburg waarschijnlijk genieten van een besneeuwd landschap, vooral in de heuvels. In de ochtend vallen nog wat laatste vlokjes, maar in de middag wordt het droog en breekt een winterzonnetje door. De temperatuur ligt in de heuvels maar nauwelijks boven het vriespunt.

In de rest van het land is maar weinig winter te bespeuren. Er trekken wat winterse buien over met hagel of natte sneeuw en tussendoor schijnt de zon. Op die momenten wordt het, net als woensdag, 4 tot 6 graden. Wel daalt de temperatuur in de nachten iets onder het vriespunt, waardoor het overal glad kan zijn door bevriezing.

Koud weekend

Terwijl op vrijdag nog een paar winterse buien voorkomen met tussendoor zon, ligt er in het weekend een hogedrukgebied boven ons land. Het is dan droog, maar in de rustige condities kan ’s nachts gemakkelijk mist en lage bewolking ontstaan die overdag moeizaam oplost. Vooral zaterdag lijkt erg kil te verlopen. In de bewolkte gebieden liggen de temperaturen maar net boven het vriespunt. Waar de zon schijnt wordt het 3 tot 6 graden. Als het in de nachten opklaart kan het licht tot matig vriezen met minima rond -5 graden. Matige vorst met minima onder de -5 graden hebben we dit hele winterseizoen nog niet gehad.

In Zuid-Limburg is het boven de sneeuw een stuk kouder – volop winter. Vrijdag tot en met maandag ligt de middagtemperatuur zeker in de heuvels iets onder het vriespunt, er mag dan worden gesproken van ijsdagen. In de nachten vriest het een paar graden, maar als het even opklaart kan het boven de sneeuw streng vriezen met temperaturen onder -10 graden. De winter lijkt daar tot dinsdag aan te houden.