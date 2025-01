IJskoud winterweer: woensdag sneeuw, vorst en ijzel op komst in deel van Nederland

2025 begint, in ieder geval in Limburg, met een aantal centimeter sneeuw. Woensdag is er sneeuw op komst en gaat het vriezen. Ook wordt er vorst en ijzel verwacht.

Dinsdag is het weer erg wisselvallig. Het is maximaal 5 graden en er is kans op kortdurende gladheid bij stevige hagelbuien en natte sneeuw, met natte wegen als gevolg. Door de vorst kan het daarom erg glad worden. Het is daarom belangrijk extra goed uit te kijken in het verkeer. Woensdag 8 januari moet er ook rekening gehouden worden met gladheid.

Sneeuw

In het zuiden is er woensdag kans op sneeuw. Over het algemeen is het in Nederland zonnig en droog, maar landinwaarts worden er gladde wegen verwacht. De zon maakt in de middag plaats voor bewolking vanuit het zuiden. In de avond gaat het vriezen en in Limburg vallen er enkele centimeters sneeuw. Zowel voor de gladheid als de sneeuw heeft het KNMI preventief code geel afgegeven.

Limburg mag vaker van de sneeuw genieten dan de rest van het land. In november mochten ze hier bij het Drielandenpunt al van genieten:

1:33 Bezoekers Drielandenplunt bij met eerste sneeuw

Vanaf donderdag is er, op een enkele winterse bui na, vooral rustig winterweer te wachten. Mogelijk kan het in het zuiden nog gaan sneeuwen. Het wordt hoe dan ook wat kouder in het hele land. In de nachten gaan het vriezen, maar overdag mag er toch op een winterzonnetje gerekend worden.