Let op als je de weg op gaat: wintertijd zorgt voor meer dode dieren

De wintertijd is afgelopen weekend ingegaan. Het uurtje extra slaap is welkom, maar je zult zelf ook hebben gemerkt dat het ineens een stuk donkerder is als je 's ochtends van huis gaat. Ook de dieren moeten even wennen aan het nieuwe ritme, en dat kan dodelijk zijn voor wilde dieren, waarschuwt de Dierenbescherming.

Volgens Niels Kalkman van de Dierenbescherming weten wilde dieren als herten, reeën en zwijnen doorgaans heel goed op welke tijdstippen ze wel of niet veilig de weg kunnen oversteken. Maar als wij de klok verzetten, weet hun biologische klok dat niet. 's Ochtends gaan wij ineens een uur later op pad en 's avonds rijden we een uur langer door. Dat leidt tot meer wildaanrijdingen.

" De Dierenbescherming zou automobilisten, zeker wanneer ze door natuurgebieden rijden, dan ook willen vragen om hun rijgedrag aan te passen aan de biologische klok van de in het wild levende dieren, en wat voorzichtiger te rijden", aldus Kalkman. "Sowieso kan dat geen kwaad in gebieden waar regelmatig wild de weg oversteekt, natuurlijk. "

Als we komend voorjaar de klok weer vooruit zetten, is de impact op het wild nog groter, aldus de Dierenbescherming.