Winterkamperen steeds 'hotter': waarom duizenden de kou trotseren

Steeds meer Nederlanders trotseren de winterkou om te kamperen, blijkt uit cijfers van Staatsbosbeheer. Het aantal winterovernachtingen groeide afgelopen seizoen naar bijna 5.000, een stijging van ruim 25 procent. Boswachters merken dat rust en natuur grote trekkers zijn, vooral rond de jaarwisseling. Winterkamperen wordt ondanks de kou steeds 'hotter' en liefhebbers raden iedereen aan het eens te proberen.

"Ik ben hier met mijn dochter twee nachten winterkamperen. Het is de eerste keer, maar prima voor elkaar. Mooi beschut tegen de regen, mooie vuurplaats", vertelt een bezoeker van natuurkampeerterrein Nieuw Soerel in Nunspeet, een van de 24 natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer in Nederland.

'Even genieten van de rust'

"Deze dagen is het hartstikke populair, het winterkamperen", vertelt boswachter Roel Strik aan Hart van Nederland. "We merken het zeker een week voor kerst tot en met ongeveer een week na oud en nieuw, dat de terreinen gewoon vol zijn hier in de winter." Op dit moment zijn acht van de vijftien plekken bezet in Nunspeet.

Men geniet niet alleen van de natuur en het winterweer, maar ook van de rust: "Even lekker in m'n uppie, m'n nieuwe campertje proberen en even genieten van de rust", vertelt een kampeerster.

Daarnaast brengt het winterkamperen ook een bijzondere sfeer met zich mee, vertelt Strik. "In de winter mag er een vuurtje gestookt worden, dus het voelt helemaal een beetje back to basic hoe dat er gaat."