Dam bij Maastricht bezweken door meerdere oorzaken

Een combinatie van factoren heeft er in januari toe geleid dat de dam bij de overlaat Bosscherveld in Maastricht bezweek tijdens hoogwater en een sterke stroming in de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Deltares dat minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op 3 januari 2024 stond het water zo hoog dat er een bres ontstond in de overlaatdam bij Bosscherveld langs de Stuwweg in Maastricht. Hierdoor raakte een woonboot los en dreef tegen een nabijgelegen brug, waardoor zowel de woonboot als de brug zwaar beschadigd raakten. De brug is sindsdien onbruikbaar voor verkeer. Uit voorzorg werden de woonbooteigenaren in het gebied geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, en er werden tijdelijke nooddammen aangelegd om de waterstand op de Maas weer veilig te stellen.

Oorzaken bezwijken dam

De overlaatdam, die in 1930 werd aangelegd, was niet bestand tegen de krachten die erop inwerkten tijdens de overstroming. Door grootschalige zand- en grindwinning, de verbreding van de rivier en een groter verval van het water zijn de krachten op het talud toegenomen. Hierdoor kon de overlaat de belasting niet aan, blijkt uit het onderzoek. Van achterstallig onderhoud was geen sprake.

Deltares heeft aanbevelingen gedaan voor de bouw van een nieuwe overlaat, die robuuster en toekomstbestendig zal zijn. De nieuwe dam moet klaar zijn voor het komende hoogwaterseizoen en houdt rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Volgens minister Madlener verloopt de aanleg voorspoedig.

