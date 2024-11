VVD komt met harde aanpak tegen hooligans bij voetbalwedstrijden

De VVD heeft woensdag een reeks voorstellen gepresenteerd om voetbalgeweld harder aan te pakken. Een van de speerpunten is dat supporters die het veld betreden in het betaald voetbal strafbaar worden gesteld. "We kunnen niet langer toezien hoe hooligans en ander tuig het voetbal ontsieren met geweld en het verpesten voor de rest," schrijft de partij.

Daarnaast wil de VVD playbacken tijdens discriminerende spreekkoren strafbaar maken. Dat zou handhaving makkelijker moeten maken, omdat hooligans nu nog in de rechtszaal kunnen ontkennen dat ze aan discriminerende spreekkoren meededen. Ook pleit de partij ervoor dat clubs stadionverboden strikter handhaven, bijvoorbeeld met gezichtsherkenningstechnologie. Verder wil de VVD het afsteken van noodfakkels strafbaar stellen en pleiten ze voor een "dubbele straf" bij illegaal vuurwerkgebruik.

Met een online-meldplicht voor hooligans hoopt Minister van Justitie David van Weel om de werkdruk op agenten te verlagen. Dat zie je in de video bovenaan.

Digitale meldplicht

Een deel van de voorstellen van de VVD sluit aan bij de 'Roadmap Gastvrij en Veilig Voetbal', waar de KNVB en andere voetbalorganisaties ook achter staan. Zo willen deze organisaties doorzetten met de digitale meldplicht, waarbij supporters met een gebiedsverbod zich moeten melden. Verder pleiten ze, net als de VVD, voor het verhalen van de kosten van voetbalgeweld op de daders, de inzet van betere camera’s in stadions en goed opgeleide stewards.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP