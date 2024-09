Hooligans aangepakt: nieuwe meldplicht moet het rustiger maken bij stadion

Minister van Justitie David van Weel wil investeren in digitale innovaties bij de politie om de werkdruk op het personeel te verminderen. In een interview met De Telegraaf vertelt hij dat hij onder andere van plan is om een proef met een digitale meldplicht voor voetbalhooligans landelijk in te voeren.

De proef wordt momenteel uitgevoerd in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht. Supporters die overlast veroorzaken, moeten zich tijdens een wedstrijd via een app melden om te controleren of ze zich aan hun opgelegde gebiedsverbod houden. Van Weel geeft, net als zijn voorganger Dilan Yeşilgöz, aan dat er 'positieve signalen' over deze aanpak binnenkomen. Hij voegt toe dat het doel is om de digitale meldplicht vanaf volgend seizoen bij alle eredivisiewedstrijden te implementeren.

Politiecapaciteit

In het interview benadrukt Van Weel verder dat efficiënt gebruik van politiecapaciteit cruciaal is en dat agenten slim moeten worden ingezet. Volgens hem kan de inzet van drones helpen om het werk van agenten te verlichten en tijd te besparen. Daarnaast noemt hij het automatisch opstellen van processen-verbaal, waarbij agenten worden ondersteund door software, als een andere mogelijke verbetering.