Aangifte om vuurwerk in Arena, 10 tot 15 verdachten in beeld

Voetbal

Vandaag, 12:52

De Johan Cruijff ArenA zal uiterlijk begin volgende week aangifte doen van onder meer huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting, naar aanleiding van het grootschalige vuurwerk bij de wedstrijd Ajax - FC Groningen afgelopen zondag. Na bestudering van de beelden zijn de afgelopen dagen tien tot vijftien verdachten geïdentificeerd. Het onderzoek is nog gaande.

"Na overleg met de politie, de gemeente en het OM" is volgens Ajax besloten dat de ArenA aangifte gaat doen. Volgens de Amsterdamse voetbalclub, die de woordvoering doet over het incident, is dat omdat er schade aan het gebouw is en de club slechts een huurder is.

Het totale schadebedrag wordt op dit moment nog in kaart gebracht, meldt een woordvoerder van Ajax. Later moet duidelijk worden welke straf de verdachten boven het hoofd hangt.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag met vijf minuten en tien seconden op de stadionklok gestaakt toen fans van de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk bleven afsteken.

Demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid) noemt het "terecht" dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om onderzoek heeft gevraagd naar het vuurwerkincident.

'Treurige gebeurtenis'

Van Oosten sprak voorafgaand aan de ministerraad van een "treurige" gebeurtenis. Het feit dat supporters vuurwerk konden binnen smokkelen en afstaken, vindt hij "onacceptabel". Hij zegt Halsema's verzoek mee te nemen in de lopende onderzoeken naar de aanpak van vuurwerk in voetbalstadions.

Volgens de minister zijn er "mensen die heel bewust gaten zoeken om vuurwerk een stadion binnen te krijgen". Hij benadrukt dat die verantwoordelijkheid volledig bij deze personen zelf ligt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

