Supporters krijgen vergoeding na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen

Ajax gaat de supporters die zondag aanwezig waren bij de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen vergoeden. Dat meldt algemeen directeur Menno Geelen in een interview op de website van Ajax.

Na zes minuten werd de wedstrijd gestaakt omdat fans van de harde kern (F-Side) van de thuisploeg twee keer heel veel vuurwerk afstaken voor een overleden medesupporter.

Vergoeding

"Het was een gitzwarte avond. Voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden. Nogmaals wil ik mijn excuses aanbieden. Aan iedereen, maar vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht. We hebben die mensen absoluut niet de avond kunnen geven die we hen hadden willen geven", vertelt Geelen tegen het clubkanaal van Ajax.

"We hebben besloten die mensen allemaal te vergoeden. Over hoe en wat gaan we die mensen informeren. Dit is het minste wat we kunnen doen."

Ook de supporters van FC Groningen die aanwezig waren, krijgen de kaarten vergoed. "Ajax heeft aan FC Groningen laten weten de toegangskaarten te compenseren voor de 1200 supporters die zondagavond in het gastenvak in Amsterdam zaten. FC Groningen benadrukt dat alle betrokken partijen de dupe zijn van de ongeregeldheden in de Johan Cruijff ArenA en het uiteindelijk definitief staken van het competitieduel", aldus de club.