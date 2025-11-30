Wedstrijd Ajax - FC Groningen definitief stilgelegd na vuurwerk

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen is definitief stilgelegd toen voor de tweede keer veel vuurwerk werd afgestoken. De harde supporterskern van de F-side van de thuisploeg deed dat. Scheidsrechter Bas Nijhuis wilde toen niet meer verder laten spelen. "Ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd eerst al na vijf minuten stilgelegd. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde beide teams naar de kleedkamers nadat supporters van de harde supporterskern van Ajax veel vuurwerk hadden afgestoken. Ze herdachten zo een overleden supporter.

Begin deze maand werd een thuisduel van Ajax tegen sc Heerenveen ook al onderbroken omdat fans van de F-Side van Ajax veel vuurwerk afstaken. Ook toen herdachten ze een supporter die was overleden.

Schandalig

"Het is schandalig wat hier is gebeurd", zei de scheidsrechter na de eerste keer dat de wedstrijd moest worden gestaakt, voor de camera van ESPN. "Ze kunnen hun eigen spelers in de ogen raken. Dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Zo benadeel je ook jouw eigen club."

Na een onderbreking van ruim veertig minuten werd er opnieuw veel vuurwerk afgestoken zodra het duel werd hervat. Toen is de wedstrijd definitief gestopt.

Supportersvereniging Ajax

De supportersvereniging distantieert zich van het massaal afgestoken vuurwerk. 'Supportersvereniging Ajax betreurt het dat een groep supporters de oorzaak is van het staken van deze wedstrijd', laat de vereniging op de website weten.

'We distantiëren ons met klem van elke actie die de club schaadt en zeker van een actie zoals deze, waarmee je de veiligheid van spelers en medesupporters in gevaar brengt. Helaas hebben de goedwillende supporters en de club hier nu onder te lijden.'

Ajax biedt excuses aan

Financieel directeur Shashi Baboeram Panday heeft namens Ajax excuses aangeboden aan iedereen die gedupeerd is door het definitief staken van het duel met FC Groningen. "Als Ajax vinden we dit schandalig", zei hij bij ESPN.

"Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag", zei Panday, die ook belast is met veiligheidszaken. "We wisten dat er voor de tweede keer in korte tijd een bekende fan was overleden. Begin deze maand werd ons duel tegen Heerenveen stilgelegd omdat er ook veel vuurwerk was voor een overleden fan. We hadden extra maatregelen genomen, maar dat heeft onvoldoende effect gehad."

"We gaan uiteraard de camerabeelden bestuderen om te proberen daders op te sporen en daarnaast op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn", zei Panday. "Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen. We zijn continu in overleg met de Johan Cruijff ArenA om zulke zaken te voorkomen. Daar zullen we verder mee gaan."