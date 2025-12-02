Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer vuurwerk bij wedstrijd Ajax-Groningen: knallen te horen buiten stadion

Weer vuurwerk bij wedstrijd Ajax-Groningen: knallen te horen buiten stadion

Voetbal

Vandaag, 15:04 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Tijdens de inhaalwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is buiten het stadion in Amsterdam opnieuw veel vuurwerk te horen. De wedstrijd wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld, nadat het duel zondagavond werd gestaakt vanwege vuurwerk in het stadion.

Op beelden die op sociale media circuleren, is te horen hoe er buiten de Johan Cruijff ArenA opnieuw flink wat vuurwerk wordt afgestoken. Zondag werd de wedstrijd gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerk werd afgestoken. De harde supporterskern van de F-Side van Ajax was daarvoor verantwoordelijk. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot toen het duel definitief te staken. "Ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn," zei hij.

Maandagavond werd scheidsrechter Bas Nijhuis opnieuw getrakteerd op vuurwerk in de studio van Vandaag Inside:

Optreden Bas Nijhuis bij Vandaag Inside bruut verstoord door hevig vuurwerk: ‘STAKEN!!!’
5:47

Optreden Bas Nijhuis bij Vandaag Inside bruut verstoord door hevig vuurwerk: ‘STAKEN!!!’

Supporter herdacht

Begin deze maand werd ook het thuisduel van Ajax tegen sc Heerenveen tijdelijk stilgelegd, omdat leden van de F-Side veel vuurwerk afstaken. Ook toen deden zij dat als eerbetoon aan een overleden supporter.

"Het is schandalig wat hier is gebeurd," zei scheidsrechter Nijhuis na de eerste onderbreking van het duel met Groningen, voor de camera van ESPN. "Ze kunnen hun eigen spelers in de ogen raken. Dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Zo benadeel je ook je eigen club."

Zie hier de beelden op social media met het vuurwerk:

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Laatste wens zieke Ajax-fan verpest door vuurwerkchaos, maar herkansing komt toch
Laatste wens zieke Ajax-fan verpest door vuurwerkchaos, maar herkansing komt toch
Ajax sluit tribune harde kern voor duel met Feyenoord na vuurwerkactie
Ajax sluit tribune harde kern voor duel met Feyenoord na vuurwerkactie
ZIEN: Ajax-supporters forceren nooduitgang en komen met vuurwerk binnen
ZIEN: Ajax-supporters forceren nooduitgang en komen met vuurwerk binnen
Supporters krijgen vergoeding na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen
Supporters krijgen vergoeding na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.