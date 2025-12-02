Weer vuurwerk bij wedstrijd Ajax-Groningen: knallen te horen buiten stadion

Tijdens de inhaalwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is buiten het stadion in Amsterdam opnieuw veel vuurwerk te horen. De wedstrijd wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld, nadat het duel zondagavond werd gestaakt vanwege vuurwerk in het stadion.

Op beelden die op sociale media circuleren, is te horen hoe er buiten de Johan Cruijff ArenA opnieuw flink wat vuurwerk wordt afgestoken. Zondag werd de wedstrijd gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerk werd afgestoken. De harde supporterskern van de F-Side van Ajax was daarvoor verantwoordelijk. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot toen het duel definitief te staken. "Ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn," zei hij.

Maandagavond werd scheidsrechter Bas Nijhuis opnieuw getrakteerd op vuurwerk in de studio van Vandaag Inside:

5:47 Optreden Bas Nijhuis bij Vandaag Inside bruut verstoord door hevig vuurwerk: ‘STAKEN!!!’

Supporter herdacht

Begin deze maand werd ook het thuisduel van Ajax tegen sc Heerenveen tijdelijk stilgelegd, omdat leden van de F-Side veel vuurwerk afstaken. Ook toen deden zij dat als eerbetoon aan een overleden supporter.

"Het is schandalig wat hier is gebeurd," zei scheidsrechter Nijhuis na de eerste onderbreking van het duel met Groningen, voor de camera van ESPN. "Ze kunnen hun eigen spelers in de ogen raken. Dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Zo benadeel je ook je eigen club."

Zie hier de beelden op social media met het vuurwerk: