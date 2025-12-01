ZIEN: Ajax-supporters forceren nooduitgang en komen met vuurwerk binnen

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag al na zes minuten stilgelegd. Nu is duidelijk waarom: volgens algemeen directeur Menno Geelen van Ajax forceerden veel mensen een nooduitgang om zonder toegangsbewijs het stadion binnen te komen. Daardoor belandde er veel vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA.

Begin vorige maand werd het thuisduel van Ajax met sc Heerenveen ook al onderbroken omdat fans van de F-Side van Ajax veel vuurwerk afstaken. Net als afgelopen zondag herdachten ze toen ook een supporter die was overleden. "We hebben na die wedstrijd getracht extra maatregelen te nemen, door extra te fouilleren", aldus Geelen.

'Met geweld geforceerd'

"Zoals het er nu naar uitziet, is er een nooduitgang van binnenuit met geweld geforceerd en is er zo een grote groep mensen zonder kaartje, maar met heel veel vuurwerk, naar binnen gekomen. We proberen nu te achterhalen wie dat zijn en hoe dat heeft kunnen gebeuren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen."

De rest van de wedstrijd wordt dinsdag gespeeld, zonder publiek.

De Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki (sport) roept de achterban van de voetbalclub op zich te gedragen. "Ook ik heb een kater van gisteravond", schrijft hij op Instagram. "Het gaat niet lekker met onze club, maar als 'supporters' dit doen wordt het alleen maar erger."