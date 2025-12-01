Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: Ajax-supporters forceren nooduitgang en komen met vuurwerk binnen

Voetbal

Vandaag, 11:05 - Update: 35 minuten geleden

Link gekopieerd

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag al na zes minuten stilgelegd. Nu is duidelijk waarom: volgens algemeen directeur Menno Geelen van Ajax forceerden veel mensen een nooduitgang om zonder toegangsbewijs het stadion binnen te komen. Daardoor belandde er veel vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA.

Begin vorige maand werd het thuisduel van Ajax met sc Heerenveen ook al onderbroken omdat fans van de F-Side van Ajax veel vuurwerk afstaken. Net als afgelopen zondag herdachten ze toen ook een supporter die was overleden. "We hebben na die wedstrijd getracht extra maatregelen te nemen, door extra te fouilleren", aldus Geelen.

'Met geweld geforceerd'

"Zoals het er nu naar uitziet, is er een nooduitgang van binnenuit met geweld geforceerd en is er zo een grote groep mensen zonder kaartje, maar met heel veel vuurwerk, naar binnen gekomen. We proberen nu te achterhalen wie dat zijn en hoe dat heeft kunnen gebeuren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen."

De rest van de wedstrijd wordt dinsdag gespeeld, zonder publiek.

De Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki (sport) roept de achterban van de voetbalclub op zich te gedragen. "Ook ik heb een kater van gisteravond", schrijft hij op Instagram. "Het gaat niet lekker met onze club, maar als 'supporters' dit doen wordt het alleen maar erger."

Door ANP

Lees ook

Supporters krijgen vergoeding na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen
Supporters krijgen vergoeding na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen
Wedstrijd Ajax - FC Groningen definitief stilgelegd na vuurwerk
Wedstrijd Ajax - FC Groningen definitief stilgelegd na vuurwerk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.